14 дворов благоустроили в Иркутске

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске завершён комплексный ремонт 14 дворов многоквартирных домов, ещё 8 находятся на стадии завершения, сообщили в администрации областного центра.
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