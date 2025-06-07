226 лет назад, 6 июня 1799 года, родился Александр Сергеевич Пушкин — «наше всё», по определению, данному еще в 1859 году Аполлоном Григорьевым.
Пушкин и либералы- почему поэт не любил либералов и предупреждал об их опасности для России
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Игорь Кузнецов
В ноябре 1877 года Ф. Достоевский в "Дневнике писателя" размышлял:«…по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, - не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! ... они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, "имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени". Тогда непонятно - он возвеличивает "либеральную Европу" против турок?
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7 час.
М
ММ
Пушкин - лучший русский поэт всех времен!
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5 час.
Семен Демин
Ненавижу, когда всякая либеральная мошкара пытается оплевать великого русского поэта. Однако, Пушкин и монархию не любил. Помните его строки: и на обломках самовластья напишут наши имена!
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4 час.
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