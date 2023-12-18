В Новосибирске незаконно пытались вывезти через таможню почти 17 миллионов

Улететь за границу с незадекларированными денежными средствами пытались 72 пассажира. С начала 2023 года через аэропорт Толмачево в Новосибирске пассажиры попытались вывезти за границу 16,7 миллиона наличными в рублях и иностранной валюте.
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