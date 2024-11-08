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В Самаре прошел Парад Памяти, посвященный 83-й годовщине парада 7 ноября 1941 года

В Самаре прошел Парад Памяти, посвященный 83-й годовщине парада 7 ноября 1941 года

На площади Куйбышева в Самаре состоялся Парад Памяти, который был приурочен к 83-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, ставшего символом единства и стойкости советского народа в начале Великой Отечественной войны.

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