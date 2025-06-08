**Разборки со стрельбой** возле ресторана "Высота 180" на ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 39 https://t.
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**Разборки со стрельбой** возле ресторана "Высота 180" на ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 39 https://t.
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