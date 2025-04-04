Ханна призналась, почему ей было тяжело с Пашу в начале их отношений: «Уходила и плакала»

Певица Ханны не скрывает, что их с Пашу отношения — без преувеличения идеальные. Пара вместе уже более 10 лет, и за это время у них накопился целый свод правил, которых они придерживаются ради гармонии в браке.
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