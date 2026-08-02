Губернатор региона напомнил жителям о карте укрытий Правила безопасности при режиме "беспилотная опасность" / Фото: соцсети Виталия Хоценко В Омской области объявили беспилотную опасность, сообщает РСЧС по региону.
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