Политика современной Европы в отношении США и России - результат селекции.Результатом селекции неолиберальными глобалистами назвал современную политику Европы в отношении Штатов и России первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Андрей Климов.
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