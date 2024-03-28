Следы былых миров в космосе: ученые нашли остатки уничтоженных планет Евгения КомароваСогласно последним научным исследованиям, астрономы выявили реальные пример поглощения планет «перегоревшими» звездами.
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