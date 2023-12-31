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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петер Шмейхель: «Антони не понимает игру. Он мало что дает «МЮ». Тен Хагу надо переосмыслить его положение»

Петер Шмейхель: «Антони не понимает игру. Он мало что дает «МЮ». Тен Хагу надо переосмыслить его положение»

«Я искренне считаю, что тен Хагу надо переосмыслить положение Антони. Он мало что дает команде. Он раздражает одноклубников.

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