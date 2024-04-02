Голубчик, учи русский, пожалуйста...

СЕРГЕЙ Лютов Скорее всего на "суржике" с кавказским акцентом!😂

Юрий Николаев Ооооочень я сомневаюсь что они ответят на этот ультиматум. Похрюкают в ответ и всё. Не ультиматумы этим свиньям сейчас нужно слать, А ФАБы 3000!!!!!!!