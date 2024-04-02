".скоро русская армия на нашиx улицаx будет раздавать гуманитарную помощь. Учи русский, внучек, пожалуйста, чтобы в самый суровый момент жизни не остаться голодным, и суметь попросить у русскиx немного супа.
Голубчик, учи русский, пожалуйста...
Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Скорее всего на "суржике" с кавказским акцентом!😂
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9 час.
Юрий Николаев
Ооооочень я сомневаюсь что они ответят на этот ультиматум. Похрюкают в ответ и всё. Не ультиматумы этим свиньям сейчас нужно слать, А ФАБы 3000!!!!!!!
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6 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А где буданов? Раз малюк хрюкает,значицца буданов был один с наемниками? Кто знает что с будановым? Вон залужный выжил.
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6 час.
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