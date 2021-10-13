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В Белоруссии возбудили новое дело против Тихановской

В Белоруссии возбудили новое дело против Тихановской

В Белоруссии возбудили новое уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко, заявил официальный представитель следственного комитета республики Сергей Кабакович.

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