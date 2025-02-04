Эксперты Nansen оценили перспективы Celestia в индустрии блокчейнов

Celestia (TIA) выделяется среди блокчейн-проектов инновационным подходом к масштабируемости. По мнению аналитиков Nansen, её ключевая особенность – оптимизация работы с rollups, что делает проект важным игроком в этой сфере.
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