Месси вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала третий год подряд

Лионель Месси завершил выступление в Лиге чемпионов в 1/8 финала в третьем сезоне подряд. В ответном матче «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:2 и вылетел по сумме двух матчей (0:3).
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно
Свежие комментарии