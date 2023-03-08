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Месси вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала третий год подряд

Лионель Месси завершил выступление в Лиге чемпионов в 1/8 финала в третьем сезоне подряд. В ответном матче «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:2 и вылетел по сумме двух матчей (0:3).

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