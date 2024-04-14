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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф. У «Кэпиталс», «Детройта» и «Филадельфии» по 87 очков, у «Питтсбурга» – 86

«Кэпиталс» обыграли «Лайтнинг» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.  Клуб из столицы США набрал 87 очков в 80 играх и занял 2-е место в зоне wild card, опережая «Детройт» по числу побед в основное время и «Филадельфию» по проценту очков.

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