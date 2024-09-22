МО: Миномётчики ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ 

Пресс-служба Министерства Обороны проинформировала об успехах подразделений группы Армии России «Запад», отметив, что военнослужащие применили миномёты 2С4 «Тюльпан» для поражения вражеских укреплений в рамках спецоперации.
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