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Орловцам разрешили оформлять личные парковки без согласия соседей

Орловцам разрешили оформлять личные парковки без согласия соседей

Сегодня, 4 декабря, вступает в силу Федеральный закон от 23.11.2024 № 403-ФЗ, который разрешит собственникам в многоквартирных домах с паркингом или коллективной автостоянкой оформить машино-место в отдельную собственность без согласия соседей.

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