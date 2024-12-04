Орловцам разрешили оформлять личные парковки без согласия соседей

Сегодня, 4 декабря, вступает в силу Федеральный закон от 23.11.2024 № 403-ФЗ, который разрешит собственникам в многоквартирных домах с паркингом или коллективной автостоянкой оформить машино-место в отдельную собственность без согласия соседей.