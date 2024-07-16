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О никабе. Вход в черный мешок бесплатный. А выход?

О никабе. Вход в черный мешок бесплатный. А выход?

Когда я вижу женщин, закутанных с ног до головы в черные тряпки, у меня возникает вопрос - осознают ли они в полной мере, ЧТО делают? Особенно, если из прорези хлопают ресницами синие славянские глазки.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Каждую « чернавку» вон из России вместе с семьей!! Здесь им места нет!!!
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8 час.
виктор климахин
Все  с   чуркистана   бабы   девки   рабыни    их  купили    как  собственность    рогоносцев      черножопых   чурок  урюков   Это    на руку  и      наставляют    муфтии   исламисты   террористы   басмачи   душманы    и  руководители    с  баями   чуркистана    чтоб   иметь  стадо  баранов  и    овец    Их   воспитали    русофобов  и   ненавидеть    всех  кроме  своей  нации    как  фанатиков     шахидок     ислама    Как   не  крути    все  мигранты    черножопые   чурки   и  их   дети    это  угроза   Россиянам    и    всем   другим   культурам   и   религиям    А   выход   один    запретить    никабе    и  все  другие  одежды     которые   несут   угрозу   всем   и   тянут     в  каменный  век   а  виноваты  муфтии    душманы   басмачи   исламисты    А   решить    проблему  убивать    всех  черножопых    мигрантов   чурок    с  чуркистана
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3 час.

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