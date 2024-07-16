О никабе. Вход в черный мешок бесплатный. А выход?

виктор климахин

Все с чуркистана бабы девки рабыни их купили как собственность рогоносцев черножопых чурок урюков Это на руку и наставляют муфтии исламисты террористы басмачи душманы и руководители с баями чуркистана чтоб иметь стадо баранов и овец Их воспитали русофобов и ненавидеть всех кроме своей нации как фанатиков шахидок ислама Как не крути все мигранты черножопые чурки и их дети это угроза Россиянам и всем другим культурам и религиям А выход один запретить никабе и все другие одежды которые несут угрозу всем и тянут в каменный век а виноваты муфтии душманы басмачи исламисты А решить проблему убивать всех черножопых мигрантов чурок с чуркистана