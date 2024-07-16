Когда я вижу женщин, закутанных с ног до головы в черные тряпки, у меня возникает вопрос - осознают ли они в полной мере, ЧТО делают? Особенно, если из прорези хлопают ресницами синие славянские глазки.
О никабе. Вход в черный мешок бесплатный. А выход?
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ninikooo Митусова
Каждую « чернавку» вон из России вместе с семьей!! Здесь им места нет!!!
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8 час.
виктор климахин
Все с чуркистана бабы девки рабыни их купили как собственность рогоносцев черножопых чурок урюков Это на руку и наставляют муфтии исламисты террористы басмачи душманы и руководители с баями чуркистана чтоб иметь стадо баранов и овец Их воспитали русофобов и ненавидеть всех кроме своей нации как фанатиков шахидок ислама Как не крути все мигранты черножопые чурки и их дети это угроза Россиянам и всем другим культурам и религиям А выход один запретить никабе и все другие одежды которые несут угрозу всем и тянут в каменный век а виноваты муфтии душманы басмачи исламисты А решить проблему убивать всех черножопых мигрантов чурок с чуркистана
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3 час.
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