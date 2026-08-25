Чернышов: с сентября при возврате техники нужна коробка от смартфона

С сентября вступают в силу новые правила возврата определённых товаров, приобретённых в интернет-магазинах, заявил заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), подчеркнув, что эти изменения коснутся в первую очередь технически сложных изделий, таких как смартфоны, ноутбуки, телевизоры.