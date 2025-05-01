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Уважаемые водители пассажирских автобусов и большегрузов!

Уважаемые водители пассажирских автобусов и большегрузов!

Уважаемые водители пассажирских автобусов и большегрузов! В период высокого туристского сезона призываем вас быть вежливыми на дорогах, соблюдать скоростной режим и уступать место потоку легкового транспорта.

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