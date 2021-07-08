Происшествия

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В Рыбинском районе Красноярского края сотрудники ДПС предотвратили возгорание жилого дома

В городе Заозерный Рыбинского района сотрудники ДПС МО МВД России «Бородинский» предотвратили возгорание жилого дома вблизи горящей постройки.

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