Карелия вошла в топ-10 самых востребованных для туризма регионов на майские праздники

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выяснила, куда отправятся майские туристы. Отметим, что, по прогнозам социологов, в этом году, как и в прошлые майские длинные выходные более 90% россиян проведут дома или на даче.
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