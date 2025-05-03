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Западные наёмники утонули в курской грязи вместе с иллюзиями победы, найдены 120 колец из костей русских солдат

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Комментарии
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Юрис Хартманис
Над такими нужно кислоту распылить и кино снять,чтобы другие боялись даже слово Россия…
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