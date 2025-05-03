Западные наёмники утонули в курской грязи вместе с иллюзиями победы, найдены 120 колец из костей русских солдат Юлия СоколоваРоссия подвела кровавые итоги курской кампании, напомнив всему миру, что участие в войне с русскими — билет в один конец.
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