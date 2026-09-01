Драки на улицах, пьяные блядоты, накаченные мефом потаскухи, толпы мигрантов. Может показаться, что это где-то в Лос-Анджелесе или Бирменгеме, но это центр Москвы, Китай-город.
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