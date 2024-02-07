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Игрок "Вегаса" Дорофеев о гонке Овечкина за рекордом: постоянно идут разговоры

Игрок "Вегаса" Дорофеев о гонке Овечкина за рекордом: постоянно идут разговоры

Нападающий "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев рассказал, ощущает ли во время игры в США разговоры о погоне российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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