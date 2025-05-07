Подполье сообщает о поражении украинских новобранцев в Сумской области: ВСУ переживают истерику Ирина ВальковаВчера на Сумщине в районе Белополья был нанесён мощный удар, в результате которого пострадало подразделение ВСУ, только что пополнившее свои ряды новобранцами.
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