Подполье сообщает о поражении украинских новобранцев в Сумской области: ВСУ переживают истерику Ирина ВальковаВчера на Сумщине в районе Белополья был нанесён мощный удар, в результате которого пострадало подразделение ВСУ, только что пополнившее свои ряды новобранцами.