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Квартира, дом, дача

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  • Vitaly Arkhipov
    Интересна цель написания этой статьи. То-что ее писал трутень-это понятно.За деньги хоть черта- вот и появилась эта с...Так ли выгоден со...
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    Ну и можем поговорить лет этак через 10-15 когда будет подходить срок планового ремонта лифтов и прочих бытовых комму...Брежневка vs. чел...
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    Покупая в магазине, не знаешь, что жрешь, сколько химии в продуктах, сам производишь - уверен в продукции. В магазине...Так ли выгоден со...

Так ли выгоден собственный огород, как все привыкли о нём думать

Так ли выгоден собственный огород, как все привыкли о нём думать

В 21 веке, когда у множества людей такое неограниченное количество ресурсов и доступных возможностей, выращивание овощей и фруктов на даче может показаться неэффективным занятием.

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Комментарии
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Сергей Лылов
Автор. Сколько тебе заплатили за эту статью производители &quot;пластиковых&quot; овощей и фруктов?
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9 час.
Erl Schweizer
Покупая в магазине, не знаешь, что жрешь, сколько химии в продуктах, сам производишь - уверен в продукции. В магазине продукт называется сливочное масло, только он совершенно не похож по вкусу на настоящее сливочное масло, купленное у добросовестных фермеров. Перечислять можно долго.
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4 час.
Vitaly Arkhipov
Интересна цель написания этой статьи. То-что ее писал трутень-это понятно.За деньги хоть черта- вот и появилась эта статья.Я  лет 40 занимаюсь огородом для себя. Все вранье про непосильный труд создают такие писаки и политики. И было бы благо, если бы все эти дармоеды не лезли со свинячим рылом в их жизнь, не мешали заниматься полезным и нужным делом. Для страны выгодно когда нет дураков, но как мы видим их еще предостаточно-вот и пусть занимается их уничтожением.
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7 мин.

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