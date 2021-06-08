Мы живём так, как жить не должны

ЮлияОбществоМы живём так, как жить не должны Государство отстранилось от жизни общества. Народ перестал чувствовать себя народом, стал населением.Вернуться к статье2612НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийА кто вам обещал ,что при дерьмократии вас будет кормить государство ? Хотели свободы,как на Западе. - ешьте полной ложкой,а про прошлое социалистическое забудьте раз и навсегдаГалина ГорбуноваТут не демократия виновата, а капиталистический строй, в который мы вляпались. А при таком строе всё должно быть рационально. Ненужных людей - уморить побыстрее.Anatolii KondratenkoМы вляпались в похевидность людей. Для России ни какой строй никогда не снимал уважение, а сейчас делает.Светлана22Выдуманная история? Нет, так не скажешь, есть в ней типичное для провинциальных городов. Но что меня задело? Начало публикации! "Государство отстранилось от жизни общества. Народ перестал чувствовать себя народом, стал населением. Наверху почему-то никто не интересуется, чем, как, и на что это население живёт. Живёт оно вообще-то, или выживает". Для чего написано? Для того, чтобы изменилось и в этом провинциальном городке, и в этой поликлинике что-то к лучшему. Не работала в этот промозглый день гардеробная, нет кулера и одноразовых стаканчиков, чтобы попить, у входа "нервная" медсестра, которая десятки раз повторяет, как дятел, что регистратура талончиков не дает и запись через областной центр, который в двухстах километрах ( я не верю этому факту, но пусть это будет на ее совести).... А если объективно? Кто виноват? И можно ли это исправить, изменить в этой поликлинике? А почему бы Юле не подойти к заведующей поликлиники, не услышали ее, найти дорогу к этому областному центру и начальству? Если бы по-настоящему болела ее душа?.... А так очередной "трёп" и виновато государство, которого не интересует.... Если пишешь, будь объективна, это я вам, Юлия, как журналист говорю. Не роняй себя....иван шевченко"Можно ли это исправить, изменить в этой поликлинике?" Нет. Нельзя. Ни в поликлинике, ни в государстве. Это уже - Система. Кстати, журналисты - часть этой Системы, информационная обслуга, типа горничных. И о б ъ е к ти в н ы м и быть не могут по определению, иначе быстренько потеряют свою работу. Журналисты тоже люди, я понимаю. Они тоже кушать хотят. Причём они целенаправленно шли в журналисты, чтобы кушать как можно чаще и слаще, не прилагая особых усилий. Не надо лукавить, будьте объективны. Ибо так оно и есть, не просто так вас называют журнашлюхами...Александр ДонигевичУдивления НЕ вызывает, А ВОТ СОЧУВСТВИЯ ОТ ГОС ЧИНОВНИКОВ НЕ ДОЖДЁТЕСЬСветлана22Согласна с вами. Конкретных действий по улучшению здравоохранения мало на местах. Меньше бы докладов, как все меняется: строятся, ремонтируются, снабжаются новой современной аппаратурой, выделяются автомобили, повышаются зарплаты, и все это в больших цифрах, но что ни сюжет по телевидению, то хоть плачь вместе с теми далекими. Но из Москвы не приедут наладить все, как надо. Я за то, чтобы на местах прежде всего были не казенные души, и делали все возможное и необходимое, то, что в их силах. А что медицину нововведениями разрушили, я как инвалид 1 группы, ощущаю на собственном опыте. И держится она на тех, кто был и остался верен своей профессии.алла борисова (немтина)походы к заведующим не помогут.Anatolii KondratenkoПотому что таких заведующих с медицины надо выгонять.алла борисова (немтина)И много ли начальства разогнали, а???Anatolii KondratenkoУ нас в области по заявлению жителей облздрав за последние три года три раза разгоняли, последнее с осени 2020.Галина ГорбуноваСо здравоохранением ситуация ужасная. Запись к специалистам нужно ждать недели 2, и то не факт, что запишут, предлагают подождать, перезвонить и т.п. Вероятно, всё же правда, что непродуктивное население целенаправленно сокращают до "золотого миллиарда".алла борисова (немтина)У нас один мужчина так ждал ждал дней 10 своей очереди, приехал, его сразу в реанимацию. -Что ж вы дотянули!?? - Инфаркт и умер... Дотянули блин...Anatolii KondratenkoВсе зависит от местного здравоохранения, люди стали бездушными и их ставят в управление.Наташа Гужова (Виноградова)Статья как будто про наш город...OGolga gorkovajaА вас не смущает, что эта же медсестра такой же народ?? Причём здесь система, государство?? Это же вы, сами такие.. Это же ваши поступки.. по отношению к друг другу.Anatolii KondratenkoВы правы, и наверное зав. клиники тоже местная, причем государство если сами такие.Любовь Филина"Россияне, что, вы, яко волки, друг друга, пожираемо?"М. Ломоносовиван шевченкоВозможно, это наша национальная традиция?Галина ГудковаЧто тут писать, все правильно, но очень обидно,ЛЛЛариса ЛазуткинаЭто называется Путин поднял Россию с колен. Еще в бытность СССР говорили, что нет страны есть территория, нет нации есть население. А сейчас вообще одно убожество. Что точно заметил автор о безумной всеобщей психологической усталости. И это будет сказываться, и уже сказывается, на здоровье всего народа.OoxigenЭто что начали глазки открываться. А где ура патриотизм. Ну ежели статьи такого плана будут появляться, значит начинаем просыпатьсяAnatolii KondratenkoДля чего просыпаться? Свои лозунги в жопу засунь.Любовь ФилинаКак Пышка, не дуйся. .., выше Пирога-не будешьАлла ДубининаГосударство это солнце и оно светит всем, но в конкретном подъезде или улице включают освещение местные власти- они должны крутится. Значит, просто сложили лапки и отстранились кивая на вышестоящих.ludmila CernegaЧто за "плач Ярославны".....прямо "молчание ягнят"! А как должны? Если нужен кулер, сходите к руководству и скажите ему (руководству) что нужен кулер. Если автор думает, что эту статью будут читать начальники и сразу все сделают, как написано, то это утопия.Комментировать
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