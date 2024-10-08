За какой забор можно получить штраф в 10 тысяч рублей

Сложно представить себе дачный участок без какой-либо ограды. Ведь забор – это не только непреодолимая стена для любопытных глаз, но и важное инженерное сооружение от проникновения на участок посторонних граждан и животных.
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