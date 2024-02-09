Квартира по цене ниже рыночной: как купить и в чем опасность

Рынок недвижимости испытал колоссальные потрясения за последние два года. Цены на жилье растут, условия ипотеки меняются, а люди ищут возможность как можно выгоднее стать обладателями ключей от жилплощади.
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