Исследование подтверждает пользу тренировок с отягощениями при лечении тревоги и депрессии

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Лимерика (University of Limerick, UL) в Ирландии и Университета штата Айова (Iowa State University), продемонстрировало влияние тренировок с отягощениями на лечение симптомов тревоги и депрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии