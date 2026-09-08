Обзор матчей второго дня турнира English Open 2026

Джадд Трамп разгромил Джордана Брауна со счетом 4-0 и вышел в 1/16 финала English Open 2026, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - первый раунд Чемпион мира 2019 года Джадд Трамп считает, что по-настоящему удачной можно назвать только ту неделю, которая заканчивается трофеем в руках.