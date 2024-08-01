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Калужские новости

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После пропажи ребёнка в Калужской области СК возбудил уголовное дело

После пропажи ребёнка в Калужской области СК возбудил уголовное дело

После пропажи 11-летнего Амина Алиева из деревни Уланово Медынского района, калужские следователи возбудили уголовное делоПосле пропажи 11-летнего Амина Алиева из деревни Уланово Медынского района, калужские следователи возбудили уголовное дело.

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