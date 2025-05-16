Антропенко попросил Минтруд сделать дни с 1 по 9 мая в 2026 году выходными

Депутат Госдумы от Игорь Антропенко предложил объединить майские праздники в 2026 году. Он направил обращение министру труда и соцзащиты России Антону Котякову с просьбой предусмотреть непрерывные выходные с 1 по 9 мая при формировании производственного календаря.
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