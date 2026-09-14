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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЛеБрюн о Никишине: «Он запросил обмен из «Каролины» по окончании сезона. Мне дали понять, что эта просьба остается в силе»

Защитник Александр Никишин все еще хочет покинуть «Каролину». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.

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