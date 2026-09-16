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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» пригласила Бастиана на просмотр. У 28-летнего форварда 75 очков в 312 играх в регулярках НХЛ при 211 минутах штрафа

«Флорида» объявила о приглашении форварда Натана Бастиана в тренировочный лагерь на условиях пробного контракта.

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