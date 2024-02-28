Небензя: Россия призывает Совбеза ООН не поддерживать резолюцию США по Газе

Россия призывает Совет Безопасности (СБ) ООН не поддерживать проект резолюции США по сектору Газа. Об этом на заседании Совбеза всемирной организации заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.
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