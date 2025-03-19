Территории освобождения: жестокость, разрушения и подвиг российской армии – взгляд финского журналиста Ирина ВальковаФинский журналист Кости Хейсканен, побывавший в Курской области, стал одним из немногих иностранных корреспондентов, которые смогли посетить недавно освобожденные территории.
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