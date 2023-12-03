США вынуждены просить Россию о снятии санкций

Наши руководители и так уже продали всю страну. Когда же это кончится. Жадность наших чиновников зашкаливает.

Владимир Самборский

А велика ли нам эта "выгода"? Вот мы закрываем проблемы штатов по урану,а для страны доход от этого - копейки! А им это надо позарез! Стало быть - надо отказать!!!