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Добрый Мир

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США вынуждены просить Россию о снятии санкций

США вынуждены просить Россию о снятии санкций

17 ноября 2021 182K прочитали Не так много времени прошло с того момента, когда наши либералы смеялись и острили о возможности ввода Россией санкций против Запада.

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Комментарии
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г
галина
Наши руководители и так уже продали всю страну. Когда же это кончится. Жадность наших чиновников зашкаливает.
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14 час.
Владимир Самборский
А велика ли нам эта &quot;выгода&quot;? Вот мы закрываем проблемы штатов по урану,а для страны доход от этого - копейки! А им это надо позарез! Стало быть - надо отказать!!!
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14 час.
Евгений Синельников
не потребовали, а попросили...  одно словоблудие, а результат тот же! каким-то министрам опять мало денег...
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11 час.

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