Изменения Дома детского творчества в Тарко-Сале показали его ветерану

Вета Крахмаль, почти 40 лет отработавшая в Доме детского творчества (ДДТ) в Тарко-Сале, в рамках проекта «Герои Ямала» приехала на юбилей учреждения и собственными глазами увидела его изменения к лучшему.
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