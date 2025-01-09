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FinFax - Новости банков и вкладов

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Центробанк России ликвидировал банк «Приоритет» из-за финансовых нарушений

Центробанк России ликвидировал банк «Приоритет» из-за финансовых нарушений

Центробанк объявил о ликвидации банка «Приоритет». Причиной стала информация из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области о регистрации 28 декабря 2024 года в Едином государственном реестре юридических лиц необходимой записи.

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