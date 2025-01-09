Центробанк России ликвидировал банк «Приоритет» из-за финансовых нарушений

Центробанк объявил о ликвидации банка «Приоритет». Причиной стала информация из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области о регистрации 28 декабря 2024 года в Едином государственном реестре юридических лиц необходимой записи.