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Квартира, дом, дача

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Свежие комментарии

Почему жители Европы не едят на кухне, как в России

Почему жители Европы не едят на кухне, как в России

В знаменитом толковом словаре Ожегова слово «кухня» расшифровывается, как «отдельное помещение в квартире или доме, в котором есть печь или плита для приготовления еды».

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Очередной &quot;знаток&quot; западной жизни)))) На самом деле, все, как в России - есть место на кухне, где может разместиться вся семья за ужином - едим в кухне, (и гостей принимаем, к стати). Ксли кухня крошечная, без окна, в коридоре при входе, (а таких квартир в Европе много), тогда, конечно, стол в общей комнате и едим там. А вот это все, что тут автор написал - графоманство и домыслы.
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