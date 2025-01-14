Почему жители Европы не едят на кухне, как в России

АМ

Алиса Майская

Очередной "знаток" западной жизни)))) На самом деле, все, как в России - есть место на кухне, где может разместиться вся семья за ужином - едим в кухне, (и гостей принимаем, к стати). Ксли кухня крошечная, без окна, в коридоре при входе, (а таких квартир в Европе много), тогда, конечно, стол в общей комнате и едим там. А вот это все, что тут автор написал - графоманство и домыслы.