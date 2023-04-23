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Российская дипмиссия сотрудничает с Саудовской Аравией в поиске пропавшего судна

Российская дипмиссия сотрудничает с Саудовской Аравией в поиске пропавшего судна

Российское руководство поддерживает связь с правительством Саудовской Аравии в вопросе пропавшего в акватории королевства прогулочного судна 30 minutes.

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