Американские выборы .Исторический момент

Мы снова возвращаемся к предвыборной ситуации в США. Напряжение в этой великой стране все усиливается, и скоро, мы узнаем, кто станет победителем в этой лихой гонке, Пока расклад равный, однако если не будет подтасовок, вероятнее всего победу одержит Дональд Трамп, ибо его интеллектуальный и профессиональный ресурс сильнее.