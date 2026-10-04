На Иркутском заводе ввели масочный режим после сообщений о чуме в СМИ

На Иркутском алюминиевом заводе в целях профилактики ввели масочный режим. Об этом сообщил директор предприятия Артем Фоминых в своем Telegram-канале.
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