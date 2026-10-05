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«Кешбэк за успех»: как будут бороться с «Долиной смерти»

«Кешбэк за успех»: как будут бороться с «Долиной смерти»

ГЕЛЕНДЖИК, 5 октября, ФедералПресс. Как механизм «кешбэк за успех» может помочь фармацевтическим компаниям, на форуме «Биопром» рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

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