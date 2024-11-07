Песков: теоретически Путин может позвонить Дональду Трампу

Теоретически, российский лидер Владимир Путин может связаться по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако нужно наблюдать, как будут развиваться дальнейшие события, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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