Ничушкин забросил 2 шайбы «Эдмонтону», набрав очки в 7-м матче подряд. У него 50 баллов в 59 играх

Валерий Ничушкин забросил 2 шайбы в матче с «Эдмонтоном», у него 50 очков в сезоне. Дубль нападающего не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Ойлерс» (3:6).
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