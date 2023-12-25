Будущие писари в оккупационной комендатуре НАТО грозят РФ ядерным ударом

Как наказать беглецов-клеветников за неуемную ненависть к России? Сергей Аксенов На фото: Виктор Шендерович* (справа) и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин **) (Фото: Александра Мудрац/ ТАСС) Пока страна ведёт тяжелейшую СВО, народ, затянув пояса, выживает в условиях санкций, либеральные «звёзды» что ни день выкидывают новые коленца.