Русская воля и русский дух: Спортивный подвиг Марты Мартьяновой

☭КОМПАССпортРусская воля и русский дух: Спортивный подвиг Марты МартьяновойСамая молодая рапиристка в сборной России, Марта Мартьянова, получила травму во время поединка на Олимпиаде в Токио и.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег ИвановичУмничка, девочка! Вот только ради таких русских людей не нужно унижаться и ездить на эти "транс...гей...лгбтпиады. Свою нужно делать, альтернативную. И призовой фонда такой же, как у них. И поедут к нам нормальные страны. А они пусть с мужебабами соревнуются.Комментировать
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