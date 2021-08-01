☭КОМПАС

51 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jolie
    Главный тренер женской сборной Норвегии Торир Хергейрссон после поражения от России (26:27) в 1/2 финала турнира на О...Давайте называть ...
  • Jolie
    "Война и мир" ещё больше и ничего..)В новый мир через...
  • Михаил Абросимов
    Очень много букв..В новый мир через...

Русская воля и русский дух: Спортивный подвиг Марты Мартьяновой

Русская воля и русский дух: Спортивный подвиг Марты Мартьяновой

Самая молодая рапиристка в сборной России, Марта Мартьянова, получила травму во время поединка на Олимпиаде в Токио и.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Олег Иванович
Умничка, девочка! Вот только ради таких русских людей не нужно унижаться и ездить на эти "транс...гей...лгбтпиады. Свою нужно делать, альтернативную. И призовой фонда такой же, как у них. И поедут к нам нормальные страны. А они пусть с мужебабами соревнуются.

Картина дня

наверх